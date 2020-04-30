У Дніпропетровській області відновили роботу понад 150 ринків

У Дніпропетровській області відсьогодні дозволено відновлення роботи продовольчих ринків в умовах карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську обласну державну адміністрацію.

Так, на сьогоднішньому засіданні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала рішення Кабміну щодо відкриття продовольчих ринків. У Дніпропетровській області роботу відновлять 154 продовольчі ринки.

"Ринки працюватимуть за умови дотримання суворих заходів безпеки. Продавці та відвідувачі повинні бути у масках, тримати соціальну дистанцію. На вході - обов’язковий температурний скринінг. Має проводитись постійна дезінфекція всіх поверхонь та приміщень", - заявив голова ОДА Олександр Бондаренко.

Зазначається, що дотримання протиепідемічних вимог ринками контролюватимуть інспектори Держпродспоживслужби. На кожному ринку повинні працювати щонайменше двоє інспекторів. У разі виявлення порушень ринки можуть закривати на певний період.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комісія ТЕБ та НС Львівської міськради дозволила відновити роботу продовольчих ринків з 1 травня. Ринки зможуть працювати лише з дотриманням умов карантину.

Також РБК-Україна писало, що у Тернополі керівники ринків відмовилися відновлювати роботу торговельних точок через зростання захворюваності на коронавірус. У зв'язку з відмовою підприємців місцева влада вирішила не відкривати ринки до 11 травня.