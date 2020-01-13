В Днепропетровской области из водоема достали автомобиль с четырьмя телами

В Днепропетровской области спасатели достали из водоема автомобиль с четырьмя телами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что 12 января в 19:05 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Пятихатском районе селе Вишневое на местном пруду.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что ориентировочно, во время следования по плотине пруда, легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем. Предварительно автомобиль находился в 5 метрах от берега, на глубине 2-3 метра.

Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела четырех погибших, из них 1 ребенка - девушки 14 лет (дочь собственника). Погибли мужчина, две женщины и ребенок.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

РБК-Украина писало, что ночью 12 января, в Киеве на бульваре Дружбы Народов случилось дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погиб человек и еще четверо человек травмированы.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб пешеход.