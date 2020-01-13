У Дніпропетровській області з водойми дістали авто із чотирьма тілами

У Дніпропетровській області рятувальники дістали з водойми автомобіль із чотирма тілами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що 12 січня о 19:05 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у П’ятихатському районі селі Вишневе на місцевому ставку.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що орієнтовно, під час слідування по греблі ставку, легковий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado з’їхав у водойму. Попередньо автомобіль знаходиться в 5 метрів від берега, на глибині 2-3 метра.

Рятувальники за допомогою лебідки витягли легковий автомобіль на берег. В салоні транспортного засобу виявлено тіла чотирьох загиблих, з них 1 дитини - дівчини 14 років (донька власника). Загинули чоловік, дві жінки та дитина.

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

РБК-Україна писало, що вночі 12 січня в Києві на бульварі Дружби Народів трапилася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула людина та ще четверо осіб травмовано.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинув пішохід.