ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепропетровской области сократили комендантский час

Новина українською →
Днепр, Вторник 10 мая 2022 13:39
В Днепропетровской области сократили комендантский час Фото: в Днепропетровской области сократили время комендантского часа (t me UA_National_Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Днепропетровской области сократили комендантский час. С 10 мая ограничения на передвижение будут действовать на час меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"С сегодняшнего дня (комендантский час - ред.) будет действовать с 23:00 до 05:00", - сообщил в Telegram-канале глава ОВА.

К своему посту Резниченко прикрепил копию распоряжения об изменении времени комендантского часа в области. В нем отмечается, что в этот период запрещается нахождение на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков.

Фото: распоряжение главы Днепропетровской ОВА об изменении действия комендантского часа (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, в Днепропетровской области действовал комендантский час с 22:00 до 05:00.

Отметим, в ночь на Пасху в регионе отменили комендантский час.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Комендантский час Война в Украине Военное положение Война России против Украины
NEWS
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы