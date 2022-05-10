Фото: в Днепропетровской области сократили время комендантского часа (t me UA_National_Police)

В Днепропетровской области сократили комендантский час. С 10 мая ограничения на передвижение будут действовать на час меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.