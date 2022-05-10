В Днепропетровской области сократили комендантский час
В Днепропетровской области сократили комендантский час. С 10 мая ограничения на передвижение будут действовать на час меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
"С сегодняшнего дня (комендантский час - ред.) будет действовать с 23:00 до 05:00", - сообщил в Telegram-канале глава ОВА.
К своему посту Резниченко прикрепил копию распоряжения об изменении времени комендантского часа в области. В нем отмечается, что в этот период запрещается нахождение на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков.
Фото: распоряжение главы Днепропетровской ОВА об изменении действия комендантского часа (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, в Днепропетровской области действовал комендантский час с 22:00 до 05:00.
Отметим, в ночь на Пасху в регионе отменили комендантский час.
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