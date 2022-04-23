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В Днепропетровской области вернули комендантский час на Пасху

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Днепропетровская область, Суббота 23 апреля 2022 15:15
В Днепропетровской области вернули комендантский час на Пасху Фото: Валентин Резниченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Антон Федорцив

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко отозвал свое решение об отмене на территории области комендантского часа в ночь на Пасху.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.

В Днепропетровской области комендантский час будет действовать с 23:00 субботы до 5:00 воскресенья. Выходить на улицу в это время запрещено.

"К сожалению, есть неоспоримые данные от разведки и СБУ о возможных провокациях и ракетных ударах в местах массового скопления людей. Учитывая это, вынуждены отменить распоряжение об отмене комендантского часа и ввести его на Пасху", - заявил Резниченко.

Глава ОВА призвал жителей области оставаться дома. Областное руководство также призвало верующих смотреть богослужения по ТВ или онлайн.

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли Криворожский район.

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