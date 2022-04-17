В Днепропетровской области в Пасхальную ночь отменят комендантский час

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук объявил о решении местной военной администрации по сокращению комендантского часа и его отмене в Пасхальную ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина . ссылаясь на Telegram-канал политика .

С 18 апреля комендантский час на территории области будет начинаться в 22:00 и продлится до 05:00. В ночь на Пасху ограничения отменят вообще.

"Все верующие смогут посетить богослужения. Руководители органов местного самоуправления уже получили указание не выключать уличное освещение и при необходимости увеличить количество общественного транспорта", – говорится в сообщении.

Сотрудники Нацполиции и военные Вооруженных сил на праздники будут следить за безопасностью в усиленном режиме. В свою очередь граждан призвали максимально ответственно вести себя, несмотря на временную отмену комендантского часа.