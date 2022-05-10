У Дніпропетровській області скоротили комендантську годину
У Дніпропетровській області скоротили комендантську годину. З 10 травня обмеження на пересування діятимуть на годину менше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентина Резніченко.
"Відсьогодні (комендантська година - ред.) діятиме з 23:00 до 05:00", - повідомив у Telegram-каналі глава ОВА.
До свого посту Резніченко прикріпив копію розпорядження Про зміну часу комендантської години в області. У ньому зазначається, що в цей період забороняється перебування на вулиці та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток.
Фото: розпорядження голови Дніпропетровської ОВА про зміну дії комендантської години (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, у Дніпропетровській області діяла комендантська година з 22:00 до 05:00.
Відзначимо, у ніч на Великдень у регіоні скасували комендантську годину.
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