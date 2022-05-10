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У Дніпропетровській області скоротили комендантську годину

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Дніпро, Вівторок 10 травня 2022 13:39
У Дніпропетровській області скоротили комендантську годину Фото: у Дніпропетровській області скоротили час комендантської години (t me UA_National_Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Дніпропетровській області скоротили комендантську годину. З 10 травня обмеження на пересування діятимуть на годину менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентина Резніченко.

"Відсьогодні (комендантська година - ред.) діятиме з 23:00 до 05:00", - повідомив у Telegram-каналі глава ОВА.

До свого посту Резніченко прикріпив копію розпорядження Про зміну часу комендантської години в області. У ньому зазначається, що в цей період забороняється перебування на вулиці та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток.

Фото: розпорядження голови Дніпропетровської ОВА про зміну дії комендантської години (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, у Дніпропетровській області діяла комендантська година з 22:00 до 05:00.

Відзначимо, у ніч на Великдень у регіоні скасували комендантську годину.

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