Фото: у Дніпропетровській області скоротили час комендантської години (t me UA_National_Police)

У Дніпропетровській області скоротили комендантську годину. З 10 травня обмеження на пересування діятимуть на годину менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентина Резніченко.