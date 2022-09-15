В Днепропетровской области СБУ разоблачила коллаборантов, которые поддерживали оккупацию
В Днепропетровской области разоблачили двух коллаборантов, которые поддерживали оккупацию Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
"Разоблачили жительницу Кривого Рога и жителя Павлограда, которые с начала полномасштабного вторжения РФ через собственные аккаунты в запрещенной соцсети неоднократно распространяли сообщения с поддержкой действий государства-агрессора и одобрением временной оккупации части территории Украины", - пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно данным следствия, мужчина в своих заметках поддерживал войну против Украины и называл ее "борьбой с нацизмом". Женщина, со своей стороны, выступала с поддержкой главы Кремля Владимира Путина.
Во время обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, которую коллаборанты использовали в противоправной деятельности.
"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры и Павлоградской окружной прокуратуры обоим сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности", - добавляет пресс-служба.
Фото: в Днепропетровской области СБУ разоблачила коллаборантов, которые поддерживали оккупацию (t.me/pgo_gov_ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ идентифицировала и назвала имена предателей на временно оккупированной территории Херсонской области, которые вступили в ряды так называемого "МВД РФ".
Также недавно был задержан рецидивист, который помогал русским солдатам грабить односельчан.
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