В Днепропетровской области разоблачили двух коллаборантов, которые поддерживали оккупацию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"Разоблачили жительницу Кривого Рога и жителя Павлограда, которые с начала полномасштабного вторжения РФ через собственные аккаунты в запрещенной соцсети неоднократно распространяли сообщения с поддержкой действий государства-агрессора и одобрением временной оккупации части территории Украины", - пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, мужчина в своих заметках поддерживал войну против Украины и называл ее "борьбой с нацизмом". Женщина, со своей стороны, выступала с поддержкой главы Кремля Владимира Путина.

Во время обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, которую коллаборанты использовали в противоправной деятельности.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры и Павлоградской окружной прокуратуры обоим сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности", - добавляет пресс-служба.

Фото: в Днепропетровской области СБУ разоблачила коллаборантов, которые поддерживали оккупацию (t.me/pgo_gov_ua)