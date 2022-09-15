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В Дніпропетровській області СБУ викрила колаборантів, які підтримували окупацію

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Четвер 15 вересня 2022 11:39
В Дніпропетровській області СБУ викрила колаборантів, які підтримували окупацію Фото: в Дніпропетровській області СБУ викрила колаборантів, які підтримували окупацію (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпропетровській області викрили двох колаборантів, які підтримували окупацію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"Викрито мешканку Кривого Рогу і мешканця Павлограда, які з початку повномасштабного вторгнення РФ через власні акаунти у забороненій соцмережі неодноразово поширювали дописи з підтримкою дій держави-агресора та схваленням тимчасової окупації частини території України", - пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, чоловік у своїх дописах підтримував війну проти України та називав її "боротьбою з нацизмом". Жінка, зі свого боку, виступала з підтримкою голови Кремля Володимира Путіна.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, яку колаборанти використовували в протиправній діяльності.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури та Павлоградської окружної прокуратури обом повідомлено про підозру у колабораційній діяльності", - додає пресслужба.

Фото: в Дніпропетровській області СБУ викрила колаборантів, які підтримували окупацію (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ ідентифікувала й назвала імена зрадників на тимчасово окупованій території Херсонської області, які вступили до лав так званого "МВД РФ".

Також нещодавно було затримано рецидивіста, який допомагав російським солдатам грабувати односельців.

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Дніпропетровська область Україна
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