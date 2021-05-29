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В Днепропетровской области в результате столкновения с грузовиком погибли четыре человека

Автор: РБК-Украина

В Днепропетровской области ночью произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли четыре человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

ДТП произошло на автодороге Н-31 "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка" вблизи села Могилев Царичанского района.

Произошло лобовое столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля Toyota RAV4 и специализированного грузового самосвала Ford Cargo 4142D.

В результате ДТП погибли 4 человека (водитель и пассажиры легкового автомобиля Toyota RAV4): женщины 1992 и 1997 годов рождения и мужчины 1961 и 1984 годов рождения.

Полиция проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что возле населенного пункта Золотоноша (Черкасская область) вечером 23 мая водитель въехал в стационарный пост полиции.

Напомним, под Киевом в ДТП погиб украинский военный. Мерседес на скорости около 100 километров в час ударил в его авто.

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