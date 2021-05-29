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У Дніпропетровській області унаслідок зіткнення з вантажівкою загинули чотири людини

Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області вночі сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті загинули чотири людини.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

ДТП відбувлася на автошляху Н-31 "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка" поблизу села Могилів Царичанського району.

Сталося лобове зіткнення двох автомобілів: легкового автомобілю Toyota RAV4 та спеціалізованого вантажного самоскиду Ford Cargo 4142D.

Внаслідок ДТП загинуло 4 особи (водій та пасажири легкового автомобілю Toyota RAV4): жінки 1992 та 1997 років народження та чоловіки 1961 та 1984 років народження.

Поліція проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Раніше повідомлялося, що біля населеного пункту Золотоноша (Черкаська область) ввечері 23 травня водій в'їхав у стаціонарний пост поліції.

Нагадаємо, під Києвом у ДТП загинув український військовий. Мерседес на швидкості близько 100 кілометрів на годину вдарив у його авто.

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