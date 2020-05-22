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Днепропетровской области разрешили ослабить карантин

Новости » Коронавирус     22.05.2020 - 19:04
Днепропетровской области разрешили ослабить карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Решение вступит в силу после обнародования на сайте Минздрава

Правительство разрешило начать второй этап ослабления карантина в Днепропетровской области. До этого область не попадала в список готовых регионов к новым ослаблениям из-за недостаточного количества проведенных тестирований на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета в Telegram.

Решение о смягчении карантина вступит в силу после обнародования на сайте Министерства здравоохранения.

"Состоялось селекторное совещание областной власти с Кабмином, Министерством здравоохранения при участии Офиса президента. Решение принято - Днепропетровская область соответствует критериям и теперь входит в перечень территорий, которые могут переходить ко второму этапу карантина. Решение ТЭБ и ЧС о смягчении карантинных мероприятий уже готово, в частности в нем говорится о запуске общественного транспорта. Оно будет распространено после обнародования решения Минздрава на их сайте", - сообщил глава облсовета Святослав Олейник.

Ранее РБК-Украина писало, что Днепропетровская и Полтавская области обратились к правительству с просьбой разрешить перейти ко второму этапу ослабления карантина. Области не соответствовали требований Минздрава лишь в пункте о количестве проведенных тестирований за прошедшую неделю.

Напомним, 22 мая в Украине начался второй этап ослабления карантина. Согласно новым ослаблениям, разрешается работа общественного транспорта, отелей, а также проведение спортивных мероприятий без зрителей. Также с 25 мая должны открыться детские сады и метро.

При этом по данным Минздрава, Киев и еще 11 областей не готовы ко второму этапу ослабления. В министерстве определили три критерия оценивания - количество больных коронавирусом на 100 тысяч человек, загруженность больниц и количество проведенных тестов на COVID-19 за неделю.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ДнепрДнепропетровская областькарантин
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