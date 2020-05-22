Дніпропетровській області дозволили послабити карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Рішення набуде чинності після оприлюднення на сайті Моз

Уряд дозволив розпочати другий етап ослаблення карантину в Дніпропетровській області. До цього область не потрапляла до списку готових регіонів до нових ослаблениям через недостатню кількість проведених тестувань на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної ради Telegram.

Рішення про пом'якшення карантину набуде чинності після оприлюднення на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Відбулася селекторна нарада обласної влади з Кабміном, Міністерством охорони здоров'я за участю Офісу президента. Рішення прийнято - Дніпропетровська область відповідає критеріям і тепер входить в перелік територій, які можуть переходити до другого етапу карантину. Рішення ТЕБ та НС про пом'якшення карантинних заходів вже готове, зокрема в ньому йдеться про запуск громадського транспорту. Воно буде поширено після оприлюднення рішення МОЗ на їх сайті", - повідомив голова облради Святослав Олійник.

Раніше РБК-Україна писало, що Дніпропетровська і Полтавська області звернулися до уряду з проханням дозволити перейти до другого етапу ослаблення карантину. Області не відповідали вимог Моз лише в пункті про кількість проведених тестувань за минулий тиждень.

Нагадаємо, 22 травня в Україні розпочався другий етап ослаблення карантину. Згідно з новим ослаблениям, дозволяється робота громадського транспорту, готелів, а також проведення спортивних заходів без глядачів. Також з 25 травня повинні відкритися дитячі сади і метро.

При цьому за даними МОЗ, Київ і ще 11 областей не готові до другого етапу ослаблення. У міністерстві визначили три критерії оцінювання - кількість хворих коронавірусом на 100 тисяч осіб, завантаженість лікарень і кількість проведених тестів на COVID-19 за тиждень.

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Автор: Игорь Литвиненко