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В Днепропетровской области разоблачили трудовое рабство

Автор: Максим Зайченко

В Апостоловском районе Днепропетровской области разоблачили группу из шести человек, которые вербовали людей для трудового рабства. Удерживаемые люди не имели возможности свободно покинуть место работы и были вынуждены почти даром исполнять "черную" работу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Преступная группа состояла из шести человек, жителей города Апостолово Днепропетровской области. В течение 2019-2020 годов злоумышленники вербовали людей из уязвимых групп населения, обещая проживание, питание и достойную оплату. В результате работники проживали в бараках и тяжело работали на полевых работах", - говорится в сообщении.

Силовики провели обыски и изъяли почти 300 тысяч гривен, 650 литров спирта, более тысячи пачек сигарет, "черновые" записи и компьютерную технику.

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"Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в сообщении.

Фото с места происшествия (mvs.gov.ua)

Сейчас решается вопрос о вручении трем фигурантам подозрения. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Напомним, ранее в Херсонской области правоохранители также разоблачили трудовое рабство, которое организовал местный житель. Мужчина заставлял удерживаемых людей безвозмездно работать на полях.

Также РБК-Украина писало, что в мире почти 30 млн женщин являются жертвами "современного рабства".

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