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Работали на полях: в Херсонской области разоблачили трудовое рабство

Херсон, Пятница 24 июля 2020 17:27
Работали на полях: в Херсонской области разоблачили трудовое рабство
Фото: освобожденные из трудового рабства (hr.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Из трудового рабства освободили более 10 человек

В Херсонской области правоохранители разоблачили трудовое рабство, которое организовал местный житель. Мужчина заставлял удерживаемых людей безвозмездно работать на полях.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области.

В полицию обратились двое мужчин, которым удалось сбежать из трудового рабства. На место отправились сотрудники отдела борьбы с преступлениями и силовики из "Корда", которые провели спецоперацию по освобождению людей.

В трудовом рабстве находились еще 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет. Их держали в сарае, в антисанитарных условиях. С освобожденными сейчас работают медики и психологи.

Как установила полиция, 30-летний житель Скадовского района, который называл себя "бригадиром", психологически давил на удерживаемых и постоянно их запугивал, чтобы заставить работать на полях с утра до сумерек.

"Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами работники работали только за спальное место и еду", - добавили в полиции.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека. Также планируют возбудить дело по факту торговли людьми.

Напомним, еще одну группу злоумышленников, которые удерживали людей в трудовом рабстве, разоблачили в Херсонской области в апреле этого года.

Кроме того, 9 человек в трудовом рабстве удерживали фермеры в Харьковской области.

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