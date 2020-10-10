В мире почти 30 млн женщин являются жертвами "современного рабства"

Фото: руки человека с разорванными веревками (flickr)

В мире 29 миллионов женщин и девочек являются жертвами так называемого "современного рабства". Это принудительный труд, браки, долговая кабала и домашнее рабство.

Об этом во время своего выступления в ООН рассказала соучредительница организации по борьбе с рабством Walk Free Грейс Форест, пишет AP.

По ее словам, сегодня каждая 130 женщина и девочка живет в современном рабстве, что больше, чем население Австралии.

"Реальность такова, что сегодня в рабстве живет больше людей, чем когда-либо в истории человечества... Самые уязвимые люди в мире еще больше столкнулись с практикой современного рабства из-за COVID-19", - сказала Форест, презентуя результаты доклада организации.

Она добавила, что Walk Free определяет современное рабство как "систематическое лишение человека свободы, когда один человек используется другим для личной или финансовой выгоды".

Согласно докладу, женщины составляют 99% всех жертв принудительной сексуальной эксплуатации, 84% всех жертв принудительного брака и 58% всех жертв принудительного труда.

Среди прочего, Форест призывала транснациональные корпорации к прозрачности и подотчетности в рамках борьбы с рабством.

"Мы знаем, что женщины и девочки сталкиваются с беспрецедентным уровнем эксплуатации и принудительного труда в цепочках поставок товаров, которые мы покупаем и используем каждый день - одежды, кофе, техники", - отметила она.

Напомним, ранее в Херсонской области правоохранители разоблачили трудовое рабство, которое организовал местный житель. Мужчина заставлял удерживаемых людей безвозмездно работать на полях.

Также РБК-Украина писало, что ООН объявила, что в 2019 году 483 сотрудника гуманитарных организаций стали жертвами нападений.