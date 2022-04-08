В Днепропетровской области разоблачили священника-коллаборанта. Давал указания прихожанам
В Днепропетровской области разоблачили священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата, который сотрудничал с Россией. Священник давал прихожанам указания о том, как можно помочь захватчикам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Согласно данным следствия, начиная с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, священник во время молитвенных богослужений поддерживал позицию Патриарха русской православной церкви Кирилла и оправдывал зверства оккупационной власти России.
Также настоятель храма давал указания прихожанам касаемо оказания помощи захватчикам.
"Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято компьютерную технику и документацию о поддержке агрессора. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей", - пишет пресс-служба.
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