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В Днепропетровской области разоблачили священника-коллаборанта. Давал указания прихожанам

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Пятница 08 апреля 2022 16:07
В Днепропетровской области разоблачили священника-коллаборанта. Давал указания прихожанам Фото: в Днепропетровской области разоблачили священника-коллаборанта (фото ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепропетровской области разоблачили священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата, который сотрудничал с Россией. Священник давал прихожанам указания о том, как можно помочь захватчикам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, начиная с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, священник во время молитвенных богослужений поддерживал позицию Патриарха русской православной церкви Кирилла и оправдывал зверства оккупационной власти России.

Также настоятель храма давал указания прихожанам касаемо оказания помощи захватчикам.

"Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято компьютерную технику и документацию о поддержке агрессора. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей", - пишет пресс-служба.

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