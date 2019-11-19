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В Чернигове горела детская больница

Новости » Происшествия     19.11.2019 - 10:23
В Чернигове горела детская больница
Фото: место пожара (dsns.gov.ua)

Эвакуированы 46 человек

В Черниговской областной детской больницы вечером 18 ноября возник пожар, вследствие которого были эвакуированы 56 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управление ГСЧС Украины в Черниговской области.

Отмечается, что в 19:55 поступило сообщение о пожаре в палате № 13 инфекционного отделения детской больницы по ул. Пирогова, 16.

"По повышенному номеру вызова в 20:01 к месту происшествия прибыло 9 отделений пожарно-спасательных подразделений города на автоцистернах и автолестнице. На то время наблюдалось задымление на первом этаже инфекционного отделения для детей раннего возраста", - говорится в сообщении.

Дежурный персонал больницы провел эвакуацию пациентов из первого и второго этажей других корпусов больницы. Всего эвакуировано 30 детей и 26 взрослых.

Пожарные в аппаратах защиты органов дыхания и зрения в 20:10 локализовали и в 20:15 окончательно ликвидировали пожар. В результате происшествия огнем повреждена детская кровать, потолок и пол, уничтожены светильник, постельное белье, подушка и матрас.

Фото: место пожара (dsns.gov.ua)

Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети в люминесцентном светильнике на потолке палаты. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области в селе Медведевка в результате пожара в частном доме погибли двое детей.

РБК-Украина писало, что в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой травмировались двое детей и водитель.

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