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В Днепропетровской области подтвердили новые заболевания COVID-19

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 17:52
В Днепропетровской области подтвердили новые заболевания COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все три новых случая зафиксировали в Каменском

В Днепропетровской области 18 апреля подтвердили три новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.

Сообщается, что все три случая подтвердили у жителей Каменского.

"Новые инфицированные ранее контактировали с жителями области, у которых лабораторно подтвердили коронавирус. Сейчас в Украине - более 5,1 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 107 - в Днепропетровской области. Девять жителей области уже выздоровели", - сообщили в ОГА.

Напомним, за прошлые сутки в Украине выявили 444 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране 5106 заболевших, из них 133 пациента умерли, 275 - выздоровели.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на коронавирус. 54-летний умерший мужчина ранее пережил инфаркт и инсульт, также у него была ишемическая болезнь сердца.

Также сообщалось, что очаг вспышки коронавируса зафиксировали в селе Нежинское Черниговской области. В связи с этим в населенном пункте усилили карантинные ограничения.

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