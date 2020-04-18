В Черновицкой области умер пациент с подозрением на COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умерший ранее пережил инфаркт и инсульт, также у него была ишемическая болезнь сердца

В Черновицкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что состояние умершего мужчины ухудшилось 18 апреля, он скончался в реанимационном отделении.

"54-летний мужчина с Красноильска обратился в медицинское учреждение 15 апреля. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. Больного лечили в инфекционном отделении, он находился на кислородной дотации. 18 апреля состояние мужчины резко ухудшилось, его перевели в реанимацию, однако, несмотря на усилия врачей, больной скончался", - говорится в сообщении.

Также в ОГА отметили, что у мужчины была ишемическая болезнь сердца и гипертония, ранее он пережил инфаркт и инсульт.

На данный момент ожидаются результаты лабораторного теста на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 9 утра 18 апреля, в Украине уже подтверждено 5106 случаев COVID-19. При этом зафиксировано 133 летальных случая, а 275 пациентов выздоровели. За прошлые сутки подтвердили 444 заболеваний.

Также сообщалось, что в Черниговской области зафиксировали очаг вспышки распространения коронавируса в селе Нежинское. В населенном пункте усилили карантинные меры.