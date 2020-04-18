ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпропетровській області підтвердили нові захворювання COVID-19

Новини » Коронавірус     18.04.2020 - 17:52
У Дніпропетровській області підтвердили нові захворювання COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі три нових випадки зафіксували в Кам'янському

У Дніпропетровській області 18 квітня підтвердили три нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що всі три випадки підтвердили у жителів Кам'янського.

"Нові інфіковані раніше контактували з жителями області, у яких лабораторно підтвердили коронавірус. Зараз в Україні - понад 5,1 тис. лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 107 - у Дніпропетровській області. Дев'ять жителів області вже одужали", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 444 нових випадків захворювання COVID-19. Всього в країні 5106 хворих, з них 133 пацієнта померли, 275 - одужали.

Раніше РБК-Україна писало, що в Чернівецькій центральної районної лікарні помер пацієнт з підозрою на коронавірус. 54-річний померлий чоловік раніше пережив інфаркт і інсульт, також у нього була ішемічна хвороба серця.

Також повідомлялося, що вогнище спалаху коронавірусу зафіксували в селі Ніжинське Чернігівської області. У зв'язку з цим у населеному пункті посилили карантинні обмеження.

У Білорусі кількість померлих з COVID-19 наближається до 50 Число жертв коронавірусу в Іспанії перевищило 20 тисяч осіб
Новини України ДніпроДнепропетровская областьКоронавірус
News
On Top