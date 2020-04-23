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В Днепропетровской области подтвердили 9 новых заражений COVID-19, среди них дети

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 18:54
В Днепропетровской области подтвердили 9 новых заражений COVID-19, среди них дети
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 195 инфицированных коронавирусом

В Днепропетровской области с начала суток подтвердили девять новых заражений коронавирусом, среди больных трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

С учетом новых заболеваний общее количество инфицированных в области выросло до 195 человек.

"В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 9 случаев коронавирусной болезни. Заболели по 2 жители Петропавловского района и Каменского. И 3 - из Днепра. По 1 случаю зафиксировали в Апостоловском районе и Першотравенске. Среди них - трое детей 6, 7 и 15 лет. И взрослые в возрасте от 23 до 57 лет", - сообщил глава ОГА Александр Бондаренко.

Также отмечается, что выздоровели в области уже 11 пациентов.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали рекордный рост количества заболеваний коронавирусом - 578 новых случаев. Всего в стране 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 504 пациента выздоровели, 187 - умерли.

Также РБК-Украина писало, что в Николаевской области полностью изолировали село Семеновка в связи со вспышкой коронавируса.

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