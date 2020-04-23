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В Николаевской области после вспышки COVID-19 изолировали село

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 15:36
В Николаевской области после вспышки COVID-19 изолировали село
Фото: КПП на въезде в Семеновку (facebook.com/mykoda)

Пропуск в и из села разрешен лишь местным жителям и работникам критической инфраструктуры

В Николаевской области в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 закрыли на въезд и выезд село Семеновка Благодатненской объединенной территориальной общины. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что на въезде и выезде из населенного пункта действует лишь один пункт пропуска со стороны автодороги Н-24.

"Мы организовали полноценную работу данного КПП, соблюдая все необходимые для его функционирования нужды. Персонал полностью обеспечен всеми необходимыми санитарными средствами. Принятые меры дают возможность организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры", - сообщил глава общины Владимир Неграй.

Пропуск через КПП разрешен лишь местным жителям и работникам критической инфраструктуры села по специальным пропускам.

Ранее РБК-Украина писало, что Николаевская область входит в лидеры по динамике распространения коронавируса в Украине.

По состоянию на 23 апреля в области выявлено 99 случаев заболевания. Всего в Украине подтверждено 7170 заражений COVID-19, из них за 578 выявлено за прошлые сутки.

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