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В Днепропетровской области подтвердили более 15 новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 22:05
В Днепропетровской области подтвердили более 15 новых случаев COVID-19
Иллюстрационное фото (flickr)

Общее число больных коронавирусом в области увеличилось до 241

По состоянию на вечер пятницы, 24 апреля, в Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

Сообщается, что общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области увеличилось до 241.

Новые случаи заболевания были обнаружены в городе Днепр (семь случаев), Днепропетровском районе (один случай), в Кривом Роге (четыре случая), Апостольском районе (четыре случая) и в Покровском районе (один случай).

Напомним, в Винницкой области закрыли два села после того, как обнаружили коронавирус у одной жительницы. Такое решение было принято в связи с тем, что женщина имела широкий круг контактов.

Также сообщалось, что под Днепром в городе Подгороднее зафиксировали вспышку коронавируса в трех реабилитационных центрах, где заразились 26 человек. В связи с возможным нарушением санитарных норм прокуратура открыла дело.

Кроме того, число новых случаев заражения коронавирусом в Украине уменьшилось. Так, сегодня Минздрав сообщил о 477 инфицированных за сутки, что на 101 пациента меньше, чем было вчера.

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