ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпропетровській області підтвердили понад 15 нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 22:05
У Дніпропетровській області підтвердили понад 15 нових випадків COVID-19
Иллюстрационное фото (flickr)

Загальне число хворих коронавірусом в області збільшилася до 241

За станом на вечір п'ятниці, 24 квітня, у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще 17 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Повідомляється, що загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області збільшилася до 241.

Нові випадки захворювання були виявлені в місті Дніпро (сім випадків), Дніпропетровському районі (один випадок), у Кривому Розі (чотири випадки), Апостольському районі (чотири випадки) і в Покровському районі (один випадок).

Нагадаємо, у Вінницькій області закрили два села після того, як виявили коронавірус в однієї мешканки. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що жінка мала широке коло контактів.

Також повідомлялося, що під Дніпром в місті Підгороднє зафіксували спалах коронавіруса в трьох реабілітаційних центрах, де заразилися 26 осіб. У зв'язку з можливим порушенням санітарних норм прокуратура відкрила справу.

Крім того, число нових випадків зараження коронавірусом в Україні зменшилося. Так, сьогодні міністерство охорони здоров'я повідомило про 477 інфікованих за добу, що на 101 пацієнта менше, ніж було вчора.

Кабмін погодив розподіл коштів на доплату медикам Кабмін презентував план виходу з карантину: як будуть знімати обмеження
Новини України Днепропетровская областьКоронавірус
News
On Top