У Дніпропетровській області підтвердили понад 15 нових випадків COVID-19

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Загальне число хворих коронавірусом в області збільшилася до 241

За станом на вечір п'ятниці, 24 квітня, у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще 17 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Повідомляється, що загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області збільшилася до 241.

Нові випадки захворювання були виявлені в місті Дніпро (сім випадків), Дніпропетровському районі (один випадок), у Кривому Розі (чотири випадки), Апостольському районі (чотири випадки) і в Покровському районі (один випадок).

Нагадаємо, у Вінницькій області закрили два села після того, як виявили коронавірус в однієї мешканки. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що жінка мала широке коло контактів.

Також повідомлялося, що під Дніпром в місті Підгороднє зафіксували спалах коронавіруса в трьох реабілітаційних центрах, де заразилися 26 осіб. У зв'язку з можливим порушенням санітарних норм прокуратура відкрила справу.

Крім того, число нових випадків зараження коронавірусом в Україні зменшилося. Так, сьогодні міністерство охорони здоров'я повідомило про 477 інфікованих за добу, що на 101 пацієнта менше, ніж було вчора.