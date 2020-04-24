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В Винницкой области закрыли два села из-за одной больной COVID-19

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 19:56
В Винницкой области закрыли два села из-за одной больной COVID-19
Иллюстративное фото (facebook.com/khoda.gov.ua)

У инфицированной женщины был широкий круг контактов

В Винницкой области после подтвержденного случая коронавируса закрыли два села - Высокая Плотина и Андрияшевка. Об этом сообщил в Facebook глава Крижопольской районной государственной администрации Владимир Скалий.

По его словам, инфицирование подтвердили у жительницы села Высокая Плотина. Болезнь у нее проходит в легкой форме, женщина находится на самоизоляции под контролем врачей.

"Предварительная информация свидетельствует о достаточно широком круге контактов, поэтому на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС принято ряд соответствующих решений, в частности о запрете въезда-выезда в села Высокая Плотина и Андрияшивка и усиления карантинных мероприятий и контроля на территории всего района", - сообщил Скалий.

Ранее РБК-Украина писало, что в Винницкой области подтвердили 4 случая заболевания коронавирусом у сотрудников "Укроборонпрома". В связи с этим на предприятиях закрыли помещения, где работали инфицированные сотрудники.

Также сообщалось, что под Днепром в городе Подгороднее зафиксировали вспышку коронавируса в трех реабилитационных центрах, где заразились 26 человек. В связи с возможным нарушением санитарных норм прокуратура открыла дело.

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