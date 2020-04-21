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В Днепропетровской области обнаружили 9 новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 17:10
В Днепропетровской области обнаружили 9 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большинство инфицированных - в Кривом Роге

С начала дня коронавирус обнаружили у 9 жителей Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Днепропетровского областного совета.

По состоянию на 15:00, больше всего случаев инфицирования - 4 - зафиксировано в Кривом Роге.

"Получено 9 новых подтвержденных случаев: Кривой Рог - 4, г. Никополь - 3, Широковский район - 1, Днепр - 1", - говорится в сообщении.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в регионе достигло 131. Большинство пациентов находится на самоизоляции.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 21 апреля в Днепропетровской области было зафиксировано 332 подозрения на COVID-19. В медицинских учреждениях области находятся 234 таких пациента.

Напомним, за сутки коронавирус диагностировали у 415 украинцев. Всего инфекцию подтвердили у 6125 граждан. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Черновицкой области - 988. Всего в Украине методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) исследовано 61 997 образцов на коронавирус.

Также РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области в тяжелом состоянии находятся 43 пациента с коронавирусом или подозрением на COVID-19.

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