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В Черновицкой области 43 пациента в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 15:54
В Черновицкой области 43 пациента в тяжелом состоянии из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди тяжелобольных 30 находятся в реанимации, 6 подключены к ИВЛ

В Черновицкой области 43 пациента с коронавирусом или подозрением на COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что среди тяжело больных 30 находятся в реанимации, еще 6 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в больницах Буковины госпитализированы 397 человек, из них у 149 подтвержден коронавирус, остальные с подозрением. Всего с начала эпидемии в больницы в связи с коронавирусом обратились 657 жителей Черновицкой области.

Напомним, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине коронавирусом заразились 6125 человек, из них за прошлые сутки выявили 415 новых заболевания. Также 20 апреля зафиксировали 10 смертей среди пациентов с COVID-19, всего в Украине количество летальных случаев выросло до 161.

Отметим, Черновицкая область лидирует по количеству инфицированных в Украине. По состоянию на утро 21 апреля в области подтверждены 988 случаев заболевания, на втором месте Киев - 892.

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