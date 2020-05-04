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В Днепропетровской области в ДТП погибли два человека и еще двое пострадали

Новости » Происшествия     04.05.2020 - 08:30
В Днепропетровской области в ДТП погибли два человека и еще двое пострадали
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Легковой автомобиль Mazda 3 столкнулся с грузовиком МАN

В Днепропетровской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего двое людей погибли и еще двое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Днепропетровской области.

Как сообщается, вчера вечером в Софиевском районе, на автодороге Днепр - Николаев, легковой автомобиль Mazda 3 столкнулся с грузовиком МАN. В результате ДТП два человека погибли на месте столкновения и еще двоих госпитализировали с различными травмами в Криворожскую городскую клиническую больницу № 2.

Как отмечается, правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Киеве на Дарницкой площади автомобиль такси въехал в остановку общественного транспорта.

Также ранее сообщалось, что под Киевом произошла авария с участием кареты "скорой помощи". В результате происшествия два фельдшера бригады получили травмы и были госпитализированы в больницу. Водитель "скорой" имел признаки алкогольного опьянения.

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