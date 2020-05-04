У Дніпропетровській області в ДТП загинули дві людини і ще двоє постраждали

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Легковий автомобіль Mazda 3 зіштовхнувся із вантажівкою МАN

У Дніпропетровській області сталося зіткнення легкового автомобіля та вантажівки, у результаті чого двоє людей загинули та ще двоє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Дніпропетровській області.

Як повідомляється, вчора ввечері у Софіївському районі, на автошляху Дніпро - Миколаїв, легковий автомобіль Mazda 3 зіштовхнувся із вантажівкою МАN. У результаті ДТП дві людини загинули на місці зіткнення та ще двох госпіталізували із різними травмами до Криворізької міської клінічної лікарні № 2.

Як зазначається, правоохоронці проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у Києві на Дарницькій площі автомобіль таксі в'їхав у зупинку громадського транспорту.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом сталася аварія з участю карети "швидкої допомоги". Внаслідок пригоди два фельдшери бригади отримали травми й були госпіталізовані в лікарню. Водій "швидкої" мав ознаки алкогольного сп'яніння.