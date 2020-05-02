В Киеве автомобиль такси въехал в остановку общественного транспорта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Информации о пострадавших пока нет

В Киеве на Дарницкой площади автомобиль такси въехал в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Информации о пострадавших пока нет.

"На Дарницкой площади автомобиль Skoda, которая используется в такси Uber, влетел в остановку общественного транспорта. На месте ДТП работают правоохранители, информация уточняется", - говорится в сообщении.

Фото с места происшествия (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом произошла авария с участием кареты "скорой помощи". В результате происшествия два фельдшера бригады получили травмы и были госпитализированы в больницу. Водитель "скорой" имел признаки алкогольного опьянения.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве водитель насмерть сбил пожилую женщину и влетел в другое авто. Водитель мчался на большой скорости, вылетел на тротуар и сбил пожилую женщину, после чего протаранил Chevrolet.

Кроме этого, ранее в Днепре в ДТП пострадали 5 человек. Автомобили двигались на большой скорости и столкнулись лоб в лоб.

Отметим, МВД перенесло запуск системы автофиксации нарушений на дорогах. Систему планируют запустить после окончания карантина, который должны постепенно ослаблять с 11 мая.