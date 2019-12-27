В Днепропетровской области в ДТП с пассажирским автобусом погибли два человека

В Днепропетровской области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По информации правоохранителей, в результате столкновения погибли водитель автомобиля "Опель" 1994 года рождения и его пассажирка 1996 года рождения. Пассажирка автобуса - девочка 2005 года рождения с легкими травмами госпитализирована в больницу.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 декабря в 14:50 на автодороге между с. Свободное и г. Новомосковском. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Опель" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом. На момент ДТП в салоне автобуса, который двигался по маршруту Казначеевка - Новомосковск, находилось 10 пассажиров и водитель", - говорится в сообщении.

В настоящее время сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Фото: место ДТП (facebook.com/PoliceDnipro)

Напомним, 24 декабря в Киеве произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения один человек погиб, еще двое пострадали.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве на Житомирской трассе в ночь с 23 на 24 декабря произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии трое человек были госпитализированы в больницу.