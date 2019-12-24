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На Житомирской трассе столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     24.12.2019 - 04:55
На Житомирской трассе столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Детали ДТП устанавливаются

На Житомирской трассе в ночь с 23 на 24 декабря произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со сылкой на Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что по предварительной информации столкнулись четыре автомобиля.

"В результате ДТП трех человек госпитализировали. Детали устанавливаются", - говорится в сообщении.

Раннее В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на улице Клочковская, в результате которого пострадали два полицейских и 16-летний парень.

РБК-Украина писало, что В Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля Chevrolet и двух велосипедистов, в результате чего велосипедисты погибли на месте.

Напомним, в Одесской области на 220 км автотрассы Одесса-Рени произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое людей.

Кроме этого, в Черкасской области произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки не справился с управлением и слетел на обочину, после чего врезался в дерево.

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