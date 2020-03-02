У Дніпропетровській області в ДТП загинула 1 людина і ще 4 постраждали

Фото: ДТП у Дніпропетровській області (dp.npu.gov.ua)

Аварія сталася сьогодні близько 4:25 ранку

У Дніпропетровській області сьогодні вранці, 2 березня, сталося ДТП за участю трьох автомобілів, в результаті якого 1 людина загинула, ще 4 отримали травми. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції області.

Повідомляється, що аварія сталася сьогодні близько 4:25 ранку на трасі Харків - Дніпро. Як попередньо встановлено, автомобіль ВАЗ під керуванням 74-річного чоловіка на заокругленні виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою DAF. Після цього ВАЗ продовжив некерований рух по зустрічній і зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, в салоні якого знаходилося вісім пасажирів.

"В результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ від отриманих травм помер на місці події. Четверо його пасажирів були госпіталізовані в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Встановлюються всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в Бортничах сталася аварія за участю автомобілів Ford і Audi, в результаті якої постраждали три жінки.

Раніше в центрі Миколаєва 24 лютого сталася ДТП за участю автомобіля Range Rover і маршрутного мікроавтобуса. В результаті аварії одна пасажирка загинула, троє людей постраждали.