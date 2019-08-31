В Днепропетровской области в ДТП с маршруткой пострадали более 10 человек

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса пострадали по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасательного ведомства, инцидент произошел утром 31 августа на Елизаветовском шоссе, вблизи села Елизаветовка. Предварительно установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирского микроавтобуса Mercedes, который совершал рейс "Днепр - Камянское".

В результате столкновения пострадали по меньшей мере 13 человек, а именно - водитель маршрутки и 12 пассажиров. Все пострадавшие были направлены на медицинское обследование.

"С помощью гидравлического инструмента был деблокирован водитель микроавтобуса и передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье в результате столкновения маршрутки с грузовиком пострадали 7 человек. Предварительно установлено, что столкновение произошло из-за того, что водитель маршрутки потерял управление.

РБК-Украина писало, что в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся автомобиль. В результате погиб водитель, а двое пассажиров получили травмы.