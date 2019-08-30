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В Запорожье в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек

Новости » Происшествия    30.08.2019 - 11:58
В Запорожье в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек
Фото с места ДТП (zp.npu.gov.ua)

Пострадали семеро пассажиров маршрутки

В Запорожье водитель маршрутки столкнулся с грузовиком и легковушкой, в результате чего пассажиры получили телесные повреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Сообщается, что мужчина врезался в припаркованные у дороги автомобили. В результате аварии семь пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Полицейские установили, что водитель "газели" отвлекся от управления маршруткой. Был ли он в состоянии опьянения - не сообщается. На момент аварии в салоне маршрутки находилось около 10 пассажиров.

Все пострадавшие - женщины. Самой молодой из них 16 лет. Пострадала также женщина 70-летнего возраста. Все они были доставлены в больницу.

Фотографии с места ДТП (zp.npu.gov.ua)
Уголовное производство возбуждено по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Запорожье задержали двух мужчин, избивших и ранивших из огнестрельного оружия нацгвардейца. До этого они скрывались в Мелитополе.
Напомним, в Киеве, после столкновения с легковушкой загорелся автомобиль. В результате погиб водитель, а пассажиры получили травмы.
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