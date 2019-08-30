В Запорожье в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек

Фото с места ДТП (zp.npu.gov.ua)

Пострадали семеро пассажиров маршрутки

В Запорожье водитель маршрутки столкнулся с грузовиком и легковушкой, в результате чего пассажиры получили телесные повреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Сообщается, что мужчина врезался в припаркованные у дороги автомобили. В результате аварии семь пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Полицейские установили, что водитель "газели" отвлекся от управления маршруткой. Был ли он в состоянии опьянения - не сообщается. На момент аварии в салоне маршрутки находилось около 10 пассажиров.

Все пострадавшие - женщины. Самой молодой из них 16 лет. Пострадала также женщина 70-летнего возраста. Все они были доставлены в больницу.