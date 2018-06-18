В Днепропетровской области автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Сразу после совершения ДТП водитель автомобиля скрылся с места аварии

В Днепропетровской области в г. Никополь автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как отмечается, ДТП в Никополе произошла сегодня, 18 июня 2018 года, в 8.45 на ул. Героев Чернобыля. В результате аварии 10-летний мальчик получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался на месте.

"Сразу после совершения ДТП 35-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Lanos скрылся с места происшествия. Его задержали неподалеку во дворе, где он скрывался", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Фото: ДТП в Днепропетровской области (dp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове микроавтобус сбил насмерть семилетнюю девочку.