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У Дніпропетровській області автомобіль на смерть збив дитину на пішохідному переході

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 13:38
Фото: ДТП у Дніпропетровській області (dp.npu.gov.ua)
Фото: ДТП у Дніпропетровській області (dp.npu.gov.ua)

Одразу після скоєння ДТП водій автомобіля втік з місця аварії

У Дніпропетровській області у м. Нікополь автомобіль на смерть збив дитину на пішохідному переході. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Як зазначається, ДТП у Нікополі сталася сьогодні, 18 червня 2018 року, о 8.45 на вул. Героїв Чорнобиля. Внаслідок аварії 10-річний хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці.

"Одразу після скоєння ДТП 35-річний водій за кермом автомобіля Daewoo Lanos втік з місця пригоди. Його затримали неподалік у дворі, де він переховувався", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

 

Фото: ДТП у Дніпропетровській області (dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові мікроавтобус збив на смерть семирічну дівчинку.

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Теги публікації: ДТП, Днепропетровская область, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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