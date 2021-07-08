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В Днепропетровской области 24/7 ремонтируют трассу Знаменка-Изварино, - ОГА

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Днепр, Четверг 08 июля 2021 13:31
В Днепропетровской области 24/7 ремонтируют трассу Знаменка-Изварино, - ОГА Фото: ремонт трассы Знаменка-Луганск-Изварино (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

На территории Днепропетровской области в круглосуточном режиме и без выходных проводится ремонт международной трассы "Знаменка-Луганск-Изварино". Сейчас техника работает на всей протяженности автодороги, по территории Днепропетровщины проходит 300 км этой дороги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"На трассе Знаменка-Луганск-Изварино кипит работа. Магистраль международного значения дорожники приводят в порядок и днем, и ночью. Работают сразу на нескольких участках", - сказал он.

Обновление дороги ведется в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В Днепропетровской области 24/7 ремонтируют трассу Знаменка-Изварино, - ОГА

По словам Резниченко, самые масштабные работы сейчас проводятся в направлении Павлограда. Между Днепром и Павлоградом дорожники обновляют 63-километровый участок трассы. Обустраивают обочины, реконструируют путепроводы, укладывают выравнивающий слой асфальтобетона. В районе села Дмитровка начали наносить дорожную разметку.

Полностью готовы 45 км трассы М-04 - от Днепра до Криничанского поста полиции. Там положили новый асфальт, нанесли разметку, отсыпали обочины.

"Раньше автодорога была вся в выбоинах и больших ямах. Сейчас очень хорошее покрытие. До ремонта с Криничек в Днепр доезжали за час, а сейчас почти в два раза быстрее", - рассказал секретарь Криничанского поселкового совета Олег Золотаревский.

Ремонт бывшей трассы М-04 - один из самых масштабных проектов программы "Большая стройка". Эта автодорога - часть "Дороги единства" М-30, которая станет скоростным коридором между восточными и западными областями страны.

Трасса М-30 проходит через 8 областей. Ее длина - почти 1400 км.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что у Днепра впервые появится объездная дорога.

Как сообщалось, турецкая компания, которая является подрядчиком на строительстве моста через Днепр в Кременчуге, в рамках "Большой стройки" организовала отправку морем из Стамбула первой части арсенала мостостроительной техники.

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