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У Дніпропетровській області 24/7 ремонтують трасу Знам‘янка-Ізварине, - ОДА

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Дніпро, Четвер 08 липня 2021 13:31
У Дніпропетровській області 24/7 ремонтують трасу Знам‘янка-Ізварине, - ОДА Фото: ремонт траси Знам'янка-Луганськ-Ізварине (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

На території Дніпропетровської області у цілодобовому режимі і без вихідних проводиться ремонт міжнародної траси "Знам’янка-Луганськ-Ізварине". Зараз техніка працює на всій протяжності автошляху, територією Дніпропетровщини проходить 300 км цієї дороги.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на заяву голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка.

"На трасі "Знам’янка-Луганськ-Ізварине" кипить робота. Магістраль міжнародного значення дорожники приводять до ладу і вдень, і вночі. Працюють одразу на кількох ділянках", - сказав він.

Оновлення дороги ведеться у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

У Дніпропетровській області 24/7 ремонтують трасу Знам‘янка-Ізварине, - ОДА

За словами Резніченка, наймасштабніші роботи зараз проводяться у напрямку Павлограда. Між Дніпром та Павлоградом дорожники оновлюють 63-кілометрову ділянку траси. Облаштовують узбіччя, реконструюють шляхопроводи, укладають вирівнюючий шар асфальтобетону. В районі села Дмитрівка почали наносити дорожню розмітку.

Повністю готові 45 км траси М-04 - від Дніпра до Криничанського поста поліції. Там уклали новий асфальт, нанесли розмітку, відсипали узбіччя.

"Раніше автошлях був весь у вибоїнах та великих ямах. Зараз дуже гарне покриття. До ремонту з Криничок до Дніпра доїжджали десь за годину, а зараз майже вдвічі швидше", - розповів секретар Криничанської селищної ради Олег Золотаревський.

Ремонт колишньої траси М-04 - один з наймасштабніших проєктів програми "Велике будівництво". Цей автошлях - частина "Дороги єдності" М-30, яка стане швидкісним коридором між східними та західними областями країни.

Траса М-30 проходить крізь 8 областей. Її довжина - майже 1400 км.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпра вперше з'явиться об'їзна дорога.

Як повідомлялося, турецька компанія, яка є підрядником на будівництві мосту через Дніпро в Кременчуці, в рамках "Великого будівництва" організувала відправку морем зі Стамбула першої частини арсеналу містобудівельної техніки.

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