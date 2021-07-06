У Днепра впервые появится объездная дорога, - Резниченко

Под Днепром в рамках программы президента "Большая стройка" строят Южный обход. Новая дорога разгрузит город от транзитного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Строительство объездной - важный для Днепропетровщины проект. На его воплощение водители ждали не один год. Новая дорога соединит запорожскую трассу с Южным мостом. Направит транзитный транспорт мимо города", - отметил Резниченко.

Объездную дорогу строят "с нуля". Сейчас техника работает одновременно на 7 участках Южного обхода Днепра.

"Длина новой дороги - 7,1 км. Осталось построить еще три. До конца года планируем все завершить", - сообщил и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Самые активные работы сейчас ведутся на пути к аэропорту. Там строят двухуровневую транспортную развязку. Подрядчики обустраивают монолитную стену. Работают над дорожным полотном.

"Уже сделали слой из щебеночно-песчаной смеси. Начали укладывать асфальтобетон. На основном проезде сделаем трехслойное покрытие", - рассказал руководитель проекта Александр Бондаренко.

На других участках продолжаются земляные работы, добавил Бондаренко. В районе улицы Мильмана дорожники обустраивают водоотвод.

Готовность объекта - более 60%.