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У Днепра впервые появится объездная дорога, - Резниченко

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Днепр, Вторник 06 июля 2021 12:28
У Днепра впервые появится объездная дорога, - Резниченко Фото: у Днепра впервые появится объездная дорога (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Под Днепром в рамках программы президента "Большая стройка" строят Южный обход. Новая дорога разгрузит город от транзитного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Строительство объездной - важный для Днепропетровщины проект. На его воплощение водители ждали не один год. Новая дорога соединит запорожскую трассу с Южным мостом. Направит транзитный транспорт мимо города", - отметил Резниченко.

Объездную дорогу строят "с нуля". Сейчас техника работает одновременно на 7 участках Южного обхода Днепра.

"Длина новой дороги - 7,1 км. Осталось построить еще три. До конца года планируем все завершить", - сообщил и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

У Днепра впервые появится объездная дорога, - Резниченко

Самые активные работы сейчас ведутся на пути к аэропорту. Там строят двухуровневую транспортную развязку. Подрядчики обустраивают монолитную стену. Работают над дорожным полотном.

"Уже сделали слой из щебеночно-песчаной смеси. Начали укладывать асфальтобетон. На основном проезде сделаем трехслойное покрытие", - рассказал руководитель проекта Александр Бондаренко.

На других участках продолжаются земляные работы, добавил Бондаренко. В районе улицы Мильмана дорожники обустраивают водоотвод.

Готовность объекта - более 60%.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Днепропетровской области в этом году будет отремонтирована дорога Днепр-Павлоград.

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Днепр Резниченко Большая стройка
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