Из Стамбула в Кременчуг плывет арсенал тяжелой техники для строительства моста, - "Укравтодор"

Турецкая компания, которая является подрядчиком на строительстве моста через Днепр в Кременчуге, организовала отправку морем из Стамбула первой части арсенала мостостроительной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Укравтодор ".

На строительных площадках нового моста завершились испытания буронабивных свай, длившиеся несколько месяцев. Как только техника прибудет в Кременчуг, подрядчик начнет строительные работы.

Возведение моста через Днепр в Кременчуге входит в Национальную программу обновления мостов, которая является составляющей программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Это будет вантовый мост, на котором разместятся по две полосы движения в каждую сторону. Протяженность мостового ансамбля вместе с подходами превысит 3 км. Он будет сообщаться с Большой набережной на левом берегу и трассой "Днепр-Мариуполь" на правом.

Единственной переправой через Днепр в черте Кременчуга сегодня остается старый Крюковский мост, через который проходят железнодорожные пути и две дороги государственного значения: М-22 Полтава - Александрия и Н-08 Борисполь - Мариуполь. Он пребывает в аварийном состоянии. И если не выдержит, это приведет к коллапсу как транспортного сообщения, так и промышленности Полтавщины.

По завершению строительства нового моста на Крюковском начнется ремонт, а в будущем он станет исключительно железнодорожным.