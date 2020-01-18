В Киеве призвали не пользоваться авто без надобности из-за смога

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве зафиксировано превышение среднесуточных концентраций веществ диоксида азота и диоксида серы

Жителей Киева призвали минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха из-за смога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В КМДА заявили, что "лучшим путем для снижения загрязнения воздуха является минимизация использования частного транспорта, а взамен - использование общественного транспорта, особенно в часы пик".

Отмечается, что Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского 16 января 2020 года зафиксировала превышение среднесуточных концентраций веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украинки).

"По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия способствуют накоплению вредных частиц. Все изменится после выпадения осадков, усилением ветра и понижением температуры", - заявили в КГГА, добавив, что киевлянам стоит избегать прогулок у автомобильных магистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.

Напомним, вечером, 17 января, аэропорт города Краков "Балице" временно приостановил работу из-за густого тумана. Так, самолеты не вылетают из аэропорта, а те, что должны были приземлиться там, направляют в другие аэропорты.