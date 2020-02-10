У Дніпропетровській обл. через забруднення води закрили всі школи та дитсадки в ОТГ

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Каховському водосховищі зафіксували перевищений кількість пестицидів

В Апостольській об'єднаної територіальної громади (ОТГ), що у Дніпропетровській області, у зв'язку з забрудненням питної води в Каховському водосховищі закрили всі школи і дитячі сади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження голови Апостольської ВІД Станіслава Нигая.

Повідомляється, що тимчасове призупинення роботи шкіл, дитсадків та об'єкти культурної і соціальної сфери буде діяти з 10 по 12 лютого включно.

"У зв'язку з виявленням перевищення забруднюючих речовин у Каховському водосховищі (діазинон і хлорпірифос (пестициди)), що робить неможливим використання цієї води як питної", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з забрудненням води місцеві влади Апостольської ОТГ рекомендували жителям відмовитися від вживання питної води з Каховського водосховища для приготування їжі, поки не буде знайдено джерело забруднення.

Також РБК-Україна писало, що жителів Києва закликали мінімізувати використання особистого транспорту для зниження забруднення повітря через смог. У Києві зафіксовано перевищення середньодобових концентрацій речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки.