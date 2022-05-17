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Днепропетровская область возобновила работу более 40 тысяч предприятий

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Вторник 17 мая 2022 10:49
Днепропетровская область возобновила работу более 40 тысяч предприятий Фото: Днепропетровская область возобновила работу более 40 тысяч предприятий (adm.dp.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

С начала полномасштабного российского вторжения Днепропетровская область приютила более 250 тыс. внутренне перемещенных лиц, 53 тыс. из которых - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной администрации.

По словам председателя областного совета, заместителя председателя Совета обороны области Николая Лукашука, количество ВПО, принявшей область, равняется количеству населения небольшого города. Больше всего переселенцев сейчас живет в Днепре (более 91 тыс.) и Кривом Роге (более 39 тыс.)

"И это только те люди, которые стали эту учет как внутренне перемещенные лица. Фактически, по нашей информации, ЭТУ цифру можно умножить где - то на три", - сказал Лукашук.

Переселенцы имеют все необходимое: жилье, еду, товары первой необходимости. Детей принимают на дистанционное обучение. Для этого необходимо подойти в ближайшую школу и написать соответствующее заявление.

Регион также возрождает экономическую деятельность. Из 133,5 тыс. малых и средних предприятий Днепропетровщины работают более 90 тыс. 40 тыс. предприятий (70%), приостановивших деятельность из-за войны, уже возобновили свою работу. В частности, это магазины, парикмахерские, рестораны, мини-пекарни и тому подобное. Активнее всего бизнес оживает в Днепре.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что с целью сохранения экономики правительство осуществляет релокацию предприятий из областей, где ведутся боевые действия.

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Днепропетровская область бизнес
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