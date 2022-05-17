Дніпропетровська область відновила роботу понад 40 тисяч підприємств

З початку повномасштабного російського вторгнення Дніпропетровська область прихистила понад 250 тис. внутрішньо переміщених осіб, 53 тис. з яких - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної адміністрації.

За словами голови обласної ради, заступника голови Ради оборони області Миколи Лукашука, кількість ВПО, що прийняла область, дорівнює кількості населення невеликого міста. Найбільше переселенців наразі мешкає у Дніпрі (понад 91 тис.) та Кривому Розі (понад 39 тис.)

"І це тільки ті люди, які стали на облік, як внутрішньо переміщені особи. Фактично, за нашою інформацією, цю цифру можна помножити десь на три", - сказав Лукашук.

Переселенці мають усе необхідне: житло, їжу, товари першої необхідності. Дітей приймають на дистанційне навчання. Для цього необхідно підійти до найближчої школи та написати відповідну заяву.

Регіон також відроджує економічну діяльність. З 133,5 тис. малих та середніх підприємств Дніпропетровщини працюють понад 90 тис. 40 тис. підприємств (70%), що призупинили діяльність через війну, вже відновили свою роботу. Зокрема, це магазини, перукарні, ресторани, міні-пекарні тощо. Найактивніше бізнес оживає у Дніпрі.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що з метою збереження економіки уряд здійснює релокацію підприємств з областей, де ведуться бойові дії.