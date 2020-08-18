Днепропетровская и Харьковская области эффективнее всего использовали Дорожный фонд-2020

В текущем году областные администрации получат 22 млрд грн из Дорожного фонда на ремонт областных и сельских дорог. Несмотря на наличие средств, многие областные государственные администрации дорогами не занимаются.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав статистику самых активных по ремонту дорог ОГА и аутсайдеров.

Таблица составлена по итогам 7 месяцев 2020 года. Из нее следует, что самыми эффективными себя показали Днепропетровская и Харьковская область, а лидерами антирейтинга стали Черновецкая, Черниговская, Тернопольская, Волынская и Закарпатская ОГА, которые за этот период использовали менее 70% полученных средств.

Среди аутсайдеров также Киев, получивший 687 млн грн на ремонт дорог, но их не использовавший.

"Расследователи, ищущие заговор при проведении торгов на ремонт дорог Укравтодором, на дороги ОГА внимания не обращают. Хотя 22 млрд в этом году - это больше, чем было у "Укравтодора" в прошлом на все трассы страны", - пишет Голик.

Кроме того, по его словам, на уровне ОГА нет единых квалификационных требований, жестких техзаданий, здесь более простые технологии ремонта, широкий доступ к тендерам всех компаний.

"Казалось бы - должна быть сумасшедшая конкуренция, денег в избытке, делать должны все дороги сразу, и это должно быть видно, в том числе, статистически. Но в реальности все не так", - констатирует Голик.

Голик убежден, работа областных администраций похожа на то, как еще недавно работал "Укравтодор", где каждая Служба автодорог области была государством в государстве.

напомним, ранее Голик показал, как выглядит полностью отремонтированная дорога Станица Луганская - Северодонецк.