ru ua
Вс, 30 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре заминировали торговые центры: полиция проверяет здания

Новина українською →
Днепр, Воскресенье 30 января 2022 18:04
В Днепре заминировали торговые центры: полиция проверяет здания Фото: в Днепре проверяют сообщение о минировании торговых центров ( Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Днепре вечером 30 января заминировали два торгово-развлекательных центра. Людей из зданий эвакуировали, правоохранители ищут взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "34 канал".

По его данным, сегодня в Днепре заминировали два торговых центра. В соцсетях очевидцы сообщают, что это "Мост-Сити" и "Апполо".

Посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали. Правоохранители и взрывотехники проверяют здания на наличие опасных предметов.

Напомним, 27 января в Запорожье и Бердянске заминировали школы и ТРЦ.

Отметим, 21 Служба безопасности Украины сообщила о задержании подозреваемого в серии минирований в Запорожской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Днепр
NEWS
Антибиотики в Украине будут продавать только по е-рецепту: когда именно и как их получить
Антибиотики в Украине будут продавать только по е-рецепту: когда именно и как их получить
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники