В Днепре заминировали торговые центры: полиция проверяет здания

В Днепре вечером 30 января заминировали два торгово-развлекательных центра. Людей из зданий эвакуировали, правоохранители ищут взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "34 канал" .

По его данным, сегодня в Днепре заминировали два торговых центра. В соцсетях очевидцы сообщают, что это "Мост-Сити" и "Апполо".

Посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали. Правоохранители и взрывотехники проверяют здания на наличие опасных предметов.