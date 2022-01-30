В Днепре заминировали торговые центры: полиция проверяет здания
Фото: в Днепре проверяют сообщение о минировании торговых центров ( Виталий Носач, РБК-Украина)
В Днепре вечером 30 января заминировали два торгово-развлекательных центра. Людей из зданий эвакуировали, правоохранители ищут взрывчатку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "34 канал".
По его данным, сегодня в Днепре заминировали два торговых центра. В соцсетях очевидцы сообщают, что это "Мост-Сити" и "Апполо".
Посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали. Правоохранители и взрывотехники проверяют здания на наличие опасных предметов.
Напомним, 27 января в Запорожье и Бердянске заминировали школы и ТРЦ.
Отметим, 21 Служба безопасности Украины сообщила о задержании подозреваемого в серии минирований в Запорожской области.