В Запорожье и Бердянске заминировали школы и ТРЦ

В четверг, 27 января, в Запорожье и Бердянске заминировали школы и торговые центры. Правоохранительные органы начали проверку информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 061.ua .

"Информация о минировании поступила в полицию около 10 часов. Неизвестный сообщил об угрозе взрывов во всех школах, а также торговых центрах Запорожья и Бердянска", - пишет издание.

Правоохранительные органы начали проверку информации. Эвакуация того или иного учебного заведения проводится исходя из ситуации.

При этом СМИ уточняет, что ложные сообщения о минировании учебных заведений Запорожья поступают каждый день с начала недели. Ранее опасных предметов на территории школ не выявляли.