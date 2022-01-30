У Дніпрі замінували торгові центри: поліція перевіряє будівлі

У Дніпрі ввечері 30 січня замінували два торгово-розважальних центри. Людей з будівель евакуювали, правоохоронці шукають вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "34 канал" .

За його даними, сьогодні в Дніпрі замінували два торгові центри. У соцмережах очевидці повідомляють, що це "Мост-Сіті" і "Апполо".

Відвідувачів і персонал ТРЦ евакуювали. Правоохоронці та вибухотехніки перевіряють будівлі на наявність небезпечних предметів.